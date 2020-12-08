Подготовка к грандиозному шахматно-покерному турниру "Игра королей" стартовала! Смотрите стримы на канале PokerMatch в Twitch и готовьтесь к соревнованию.

Начиная с 8 декабря на канале PokerMatch в Twitch вас ждут четыре стрима по шахматам и покеру, где вы сможете подтянуть свои знания и навыки в этих играх. А помогут вам признанные профессионалы.

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Наталья Жукова

В стримах примут участие амбассадор турнира "Игра королей", титулованная украинская шахматистка, двукратная чемпионка Европы Наталья Жукова, амбассадор PokerMatch Алена "Alohahaloha" Мироненко, обладатель чемпионского браслета WSOP Europe Ренат Богданов, стримеры PokerMatch Влад "betman95" и Степан "solianyk" и мастер интеллектуальных игр, регуляр PokerMatch Анатолий Усенко.



Алена "Alohahaloha" Мироненко

Шахматные и покерные стримы будут чередоваться, а всех зрителей ждут приятные сюрпризы – покерные фрироллы, викторины и розыгрыши билетов на серию Cocktail PONT! Расписание эфиров тут.



Ренат Богданов

Напомним, уникальный шахматно-покерный турнир, который объединит шахматы и покер, состоится на chess.com и PokerMatch с 25 по 27 декабря.