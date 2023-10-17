Незнание покерных правил не снимает ответственности за ошибочные решения. Такая интерпретация латинской сентенции едва не стоила солидного банка Маану Эль Хашему.

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Ливанец, участвовавший в турнире хайроллеров (бай-ин 2 200 долларов) на EPT Cyprus, в одной из раздач, то ли переволновался, то ли недоглядел, но выбросил в отбой выигрышную комбинацию. На доске 3-2-8-7-J Эль Хашем собрал сет двоек с двумя карманными "гусями", но вместо трех червовых карт на столе насчитал четыре. Его соперник Мерьен ван Роодж, объявивший ол-ин на ривере, показал пару королей с руки, один из которых был червовым.

Ливанец, впрочем, увидев эфемерный флеш у оппонента, макнул собственную руку рубашкой вверх. К счастью для Эль Хашема, покерная фемида в ситуации разобралась. К столу пригласили турнирного директора EPT Тоби Стоуна, который напомнил, что в случае объявления ол-ина и колла, оба участника раздачи должны показать собственные карты. В конце концов, банк отправился на бокс невнимательного ливанца.

Этот инцидент прокомментировали несколько специалистов и констатировали, что решение Тоби Стоуна было вполне правильным. А вот Маану Эль Хашему не помешает подчитать правила покера, раз уж играет турниры за 2 200 долларов.