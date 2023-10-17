Незнання покерних правил не знімає відповідальності за хибні рішення. Така покерна інтерпретація латинської сентенції ледве не коштувала солідного банку Маану Ель Хашему.

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Ліванець, який брав участь у турнірі хайролерів (бай-ін 2 200 доларів) на EPT Cyprus, в одній із роздач, чи то перехвилювався, чи то недогледів, але викинув у відбій виграшну комбінацію. На дошці 3-2-8-7-J Ель Хашем зібрав сет двійок із двома кишеньковими "гусками", утім замість трьох червових карт на столі нарахував чотири. Його суперник Мерьєн ван Роодж, який оголосив ол-ін на рівері, показав пару королів з руки, один із яких був червовим.

Ліванець, утім, побачивши ефемерний флеш в опонента, макнув власну руку сорочкою догори. На щастя для Ель Хашема, покерна феміда у ситуації розібралась. До столу запросили турнірного директора EPT Тобі Стоуна, який нагадав, що в разі оголошення ол-іна і кола, обидва учасники роздачі повинні показати власні карти. Зрештою банк відправився на бокс неуважного ліванця.

Цей інцидент прокоментували кілька фахівців і констатували, що рішення Тобі Стоуна було цілком слушним. А от Маану Ель Хашему не завадить підчитати покерні правила, раз вже грає турніри за 2 200 доларів.