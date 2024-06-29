Соревнования Super Seniors с бай-ином 1 000 долларов собрали более 3 тысяч входов и после нескольких дней борьбы самым выносливым оказался американец Шон Джазаери.

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В хедз-апе он справился с представителем Турции Юселом Эминоглу и получил свой дебютный браслет WSOP, а заодно второй крупнейший выигрыш в карьере – 368 тысяч долларов. Вице-чемпиону досталось 238 тысяч. Шон рассказал, что эта победа стала осуществлением его давней мечты, но в то же время признается, что в ключевые моменты игры на его стороне было немало удачи.

Не люблю играть короткие стеки, но с другой стороны это делает игру простой – ты либо ставишь ол-ин, либо выбрасываешь карты. В нескольких раздачах мне очень сильно повезло, например, когда мои А-5 переехали королей. Очень, очень повезло. Впоследствии удалось выиграть койн-флип с А-Q против валетов. Все складывалось как нельзя лучше. В конце концов, везение – часть этой игры,

– рассказал Джазаери после победы.

Немного передохнув, Шон намерен испытать свои силы и в Главном событии WSOP-2024, что стартует уже 3 июля.

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