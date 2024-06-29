Змагання Super Seniors з бай-іном 1 000 доларів зібрали понад 3 тисячі входів і після кількох днів боротьби найвитривалішим виявився американець Шон Джазаєрі.

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У хедз-апі він впорався з представником Туреччини Юселом Еміноглу та отримав свій дебютний браслет WSOP, а заодно другий найбільший виграш у кар’єрі – 368 тисяч доларів. Віцечемпіону дісталося 238 тисяч. Шон розповів, що ця перемога стала здійсненням його давньої мрії, але водночас зізнається, що у ключові моменти гри на його боці було чимало удачі.

Не люблю грати короткі стеки, але з іншого боку це робить гру простою – ти або ставиш ол-ін, або викидаєш карти. У кількох роздачах мені дуже сильно пощастило, наприклад, коли мої А-5 переїхали королів. Дуже, дуже пощастило. Згодом вдалося виграти койн-фліп з А-Q проти валетів. Усе складалося якнайкраще. Зрештою, везіння – частина цієї гри,

– розповів Джазаєрі після перемоги.

Трохи перепочивши, Шон має намір випробувати свої сили і в Головній події WSOP-2024, що стартує вже 3 липня.

Негреану перервав браслетну посуху

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану виграв 7-й у своїй кар’єрі, але перший за останніх 11 років браслет WSOP. Перемога у Poker Players Championship принесла канадцю 1,1 мільйона доларів.