Негреану підкорився турнір Poker Players Championship з бай-іном 50 тисяч доларів, що вважають чи не найпрестижнішим на усій Світовій серії. Змагатися тут треба почергово у різних дисциплінах покеру і зазвичай на таке підписуються лише топові професіонали. Негреану зізнається, що саме про перемогу у цьому турнірі він давно мріяв.

До теми З покеру в Голлівуд і назад: сенсаційне повернення суперталанта на WSOP-2024

Є один турнір, в якому я завжди хочу виступати більше, ніж у будь-якому іншому. Один турнір, який я хочу виграти більше, ніж будь-який інший – і це він. Звісно, Main Event по-своєму особливий. Але саме тут найкращі гравці у світі змагаються на рівнях по 100 хвилин, день за днем по 12 годин на добу. Щоб перемогти тут, ти не маєш права на помилку,

– заявив Даніель.

У хедз-апі Негреану переграв власника двох браслетів WSOP Брайса Йокі і заробив 1,1 мільйона доларів. Та, звісно, куди ціннішим для самого канадця став 7-й браслет у кар’єрі, до якого він йшов довгих 11 років. На цьому відрізку Даніель 5 разів фінішував на другій сходинці, зіграв чимало фінальних столів, але ніяк не міг перемогти. І ось, нарешті, прокляття знято.

Айві теж з браслетом

Додамо також, що на 7-й сходинці (158 тисяч доларів призових) Poker Players Championship завершив інший легендарний покерист Філ Айві. Трохи раніше на цьогорічному WSOP він теж перервав тривалу браслетну посуху, завоювавши свій 11-й трофей.