Філ Айві здобув свій перший золотий браслет ще у 2000-му, а за наступні 14 років поклав до трофейного музею ще 9 найпрестижніших покерних прикрас. Утім, потім динаміка суттєво знизилась, а якщо точніше, майже 10 років американець залишався на голодному пайку.

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На цьогорічній Світовій Серії покеру Айві не розпорошувався на левову частку турнірної сітки, а зробив ставку лише на топові події, як то 10 000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship. Турнір зібрав 149 входів і вийшов за рамки відведеного на нього часу. У 3-max, скажімо, покеристів застали глибока ніч, і розв’язку в боротьбі за титул довелось перенести на наступний день.



Філ Айві / Фото PokerNews

Філ Айві мав усі шанси зійти з дистанції ще до цього моменту, адже в якийсь момент нашкріб заледве на одну ставку зі свого куцого стеку. Утім американець кілька разів потроївся і знову обріс м’язами. Зрештою, третім вилетів власник 6 браслетів Джейсон Мерсьє, який за фінальним столом тривалий час був чип-лідером. У хедз-апі Айві зійшовся із Дені Вонгом, який полював за своїм дебютним трофеєм найвищого ґатунку, але клас взяв гору.

Покер для мене більше не є сенсом життя. У мене тепер є сім’я та інші речі, які є більш пріоритетними. Але я продовжую насолоджуватись процесом, а турніри Світової серії покеру це те, що мене серйозно мотивує,

- розповів Айві у коментарі.

11-й браслет приніс Філу Айві 347 440 доларів призових. Та найголовніше, він став лише другим гравцем в історії, якому вдалось виграти більше 10 браслетів WSOP. Рекордсменом залишається Філ Хельмут, у якого аж 17 трофеїв.

Українець зупинився за крок від дебютного браслету WSOP

Костянтин Kostya_Jock Гольський показав поки найкращий результат серед українців на WSOP-2024, що триває у Лас-Вегасі. Костя фінішував другим у змаганнях з Безлімітного Холдему.