Фил Айви завоевал свой первый золотой браслет еще в 2000-м, а за следующие 14 лет положил в трофейный музей еще 9 самых престижных покерных украшений. Впрочем, потом динамика существенно снизилась, а если точнее, почти 10 лет американец оставался на голодном пайке.

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На нынешней Мировой Серии покера Айви не распылялся на львиную долю турнирной сетки, а сделал ставку только на топовые события, как 10 000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship. Турнир собрал 149 входов и вышел за рамки отведенного на него времени. В 3-max, скажем, покеристов застала глубокая ночь, и развязку в борьбе за титул пришлось перенести на следующий день.



Фил Айви / Фото PokerNews

Фил Айви имел все шансы сойти с дистанции еще до этого момента, ведь в какой-то момент наскреб едва на одну ставку из своего куцого стека. Впрочем американец несколько раз утроился и снова оброс мышцами. В конце концов, третьим вылетел владелец 6 браслетов Джейсон Мерсье, который за финальным столом длительное время был чип-лидером. В хедз-апе Айви сошелся с Дени Вонгом, который охотился за своим дебютным трофеем высшего сорта, но класс взял верх.

Покер для меня больше не является смыслом жизни. У меня теперь есть семья и другие вещи, которые являются более приоритетными. Но я продолжаю наслаждаться процессом, а турниры Мировой серии покера это то, что меня серьезно мотивирует,

- рассказал Айви в комментарии.

11-й браслет принес Филу Айви 347 440 долларов призовых. Но самое главное, он стал лишь вторым игроком в истории, которому удалось выиграть более 10 браслетов WSOP. Рекордсменом остается Фил Хельмут, у которого аж 17 трофеев.

Украинец остановился в шаге от дебютного браслета WSOP

Константин Kostya_Jock Гольский показал пока лучший результат среди украинцев на WSOP-2024, проходящем в Лас-Вегасе. Костя финишировал вторым в соревнованиях по Безлимитному Холдему.