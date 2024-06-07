Змагання у дисципліні Dealer's Choice справедливо вважаються одними з найскладніших у світі покеру і приваблюють зазвичай лише професіоналів.

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Усе тому, що змагатись доводиться одразу в 16 видах покеру. Тож турнір з бай-іном 10 тисяч доларів зібрав скромний, як для WSOP, 141 вхід. Серед тих, хто потрапив до призів, опинилися справжні легенди Філ Айві та Даніель Негреану. Фани уже з нетерпінням чекали їхньої битви за фінальним столом, утім, двоє вилетіли незадовго до фіналки – Айві 11-м, а Негреану 10-м. Обоє отримали по 27 тисяч доларів призових.



Даніель Негреану та Філ Айві / Pokernews

Власне ж фінальний стіл видався дуже напруженим. Організаторам навіть довелося додати ще один ігровий день, що не був передбачений перед стартом змагань. Зрештою у хедз-апі зійшлися двоє американців Роберт Мізрахі та Майкл Мартінеллі і вправнішим виявився перший. Для Роберта цей браслет став уже п’ятим у кар’єрі і за цим показником він зрівнявся зі своїм братом Майклом Мізрахі. Такий от незвичний сімейний бізнес. Чемпіону дісталося понад 300 тисяч доларів призових, Мартінеллі отримав 215 тисяч за друге місце.

Український успіх в онлайні

Український покерист, який виступає під ніком Socc3rman13, став чемпіоном турніру SCOOP After Party на Poker Stars. За першу сходинку наш земляк отримав 12 тисяч доларів призових.