На одному з найпопулярніших онлайн-майданчиків Poker Stars нещодавно завершилася масштабна серія турнірів Весняний чемпіонат з онлайн-покеру (SCOOP). Однак, організатори вирішили продовжити задоволення і влаштували, так звану, SCOOP After Party.

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Власне в одному з турнірів цієї "вечірки" і тріумфував український покерист, що виступає під ніком Socc3rman13. Змагання з бай-іном 55 доларів зібрали майже 3 тисячі входів, тож шлях українця до вершини був довгим та виснажливим. Цікаво, що за фінальним столом нашому земляку протистояли одразу три бразильські покеристи, проте, зупинити Socc3rman13 ніхто з них не зміг. За першу сходинку представник синьо-жовтого прапора отримав трохи більше ніж 12 тисяч доларів призових.

Додамо, що Socc3rman13 вже багато років грає на Poker Stars. Тривалий час він не міг похвалитися високими результатами, однак, починаючи із 2018 року українець стабільно грає у плюс. Його загальний прибуток у турнірах уже перевалив за 5 мільйонів гривень.

Сексизм на WSOP

Гучний скандал розгорівся під час одного з турнірів WSOP у Лас-Вегасі. Охоронець не хотів пропускати до ігрового залу зіркових Марію Хо та Марію Коннікову, бо жінки, мовляв, не були схожі на покеристів.