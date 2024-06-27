Років 15 тому Сміт спричинив справжній бум у світі покеру. При тому, що потрапив він за столи за дуже неприємних обставин. У свої 19 хлопець тимчасово опинився в інвалідному візку і друзі порадили спробувати покер.

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Сказати, що у Джастіна одразу почало добре вдаватися – не сказати нічого. Він переміг у своєму першому ж турнірі, отримавши 175 тисяч доларів. Невдовзі Сміт оформив три фінальних столи на WSOP, заробив понад 2 мільйони баксів у турнірах, але у 2013 раптом зник із покерних радарів.

Я просто перегорів. Мені більше не хотілося грати, тож я зробив дуже довгу перерву. Тоді я грав дуже багато. Божевільні кеш-ігри, яких точно не показували по телевізору. Коли прокидався, проводив дуже багато годин онлайн. Грав, навіть приймаючи душ і залишався вдома, якщо гра йшла добре, попри те, що мені потрібно було кудись піти. Це вже було дуже не здорово,

– зізнається Сміт.

Закинувши покер, Сміт знайшов себе у шоубізнесі. Він став продюсером кількох голлівудських стрічок, а просто зараз працює над фільмом про легендарного покериста Дойла Брансона. Можливо, саме це і підштовхнуло Джастіна повернутися за столи.

Ця ідея просто раптом прийшла до мене. Здалося, що я справді захотів грати в покер. Але коли приїхав сюди, то сильно здивувався. Я думав, що повернусь туди де закінчив, але зайшовши у зал, я не впізнав більшості з цих людей. Та і в цілому їх стало куди більше. У мій час покер був менш популярний,

– розповідає Сміт.

Поки Джастін бере участь у турнірі за 10 тисяч доларів з Пот-Ліміт Омахи і поки не зізнався, чи планує виступати в інших змаганнях WSOP-2024.

Українські успіхи

Двоє українських покеристів потрапили до призової зони турніру №60 на WSOP-2024 з бай-іном 3 тисячі доларів. Ренат Богданов отримав 6 020 доларів за 210 місце, а Ростислав Сабіщенко фінішував 50-м, заробивши понад 14 тисяч.