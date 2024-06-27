В турнір із Безлімітного Холдему з бай-іном 3 000 доларів на WSOP встигли відзначитись й українці. В грошах фінішували наші Ренат Богданов і Ростислав Сабіщенко.

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Богданов фінішував на 210-му місці і отримав виплату у 6 020 доларів. А от Сабіщенко оформивши свої уже дев’яті призові на цьогорічному фестивалі, замкнув топ-50 і поповнив банкрол на 14 480 баксів.



Ростислав Сабіщенко / Фото WPT

Зараз у грі залишилось лише 13 покеристів, серед них одна представниця красивої статі. Ванесса Кейд, чемпіонка ювілейного Sunday Million, за що отримала фантастичні призові, має у своєму розпорядженні четвертий стек. Кожен із гравців, які залишились у грі, гарантував собі щонайменше 37 580 призових. А от чемпіон покладе до кишені 676 900 баксів.

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Більшість провідних покеристів зараз змагаються за браслети на WSOP-2024. Втім, далеко не у всіх є можливість дістатися Лас-Вегаса, тож чимало цікавого відбувається і в онлайні.