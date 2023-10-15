Противостояние человека и искусственного интеллекта – история, насчитывающая уже несколько десятилетий. С компьютером мы соревновались в шахматы, го и даже в Dota 2. А несколько лет назад человек бросил вызов бездушному сопернику и в покер.

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Первые поединки между машиной и игроками завершались в нашу пользу. Скажем, в 2013 году Эслами и Лаак обыграли программу Polaris. Но прогресс, как известно, на месте не стоит, и уже в 2015 году профессионалам бросил вызов компьютер по имени Claudico. Эта встреча уже завершилась ничьей. Донг Ким программу обыграл, а Джейсон Лес уступил.



Покер – человек против компьютера / Фото The Guardian

Искусственный интеллект, в конце концов, возобладал уже в начале 2017 года. Квартет профессионалов: те же Лес с Кимом, а также МакАлей и Чу 20 дней играли против программы Libratus. Компьютер сразу захватил инициативу. Покеристы меняли стратегию, но ничего не помогало. В итоге они проиграли Либратусу почти 2 млн. долларов.



Покер – человек против компьютера / Фото The Guardian

Бить тревогу, отсылаясь на "Терминаторов" Джеймса Кэмерона, не стоит. Но очевидно, что современные "машины" уже с легкостью дадут фору человеческому мозгу, в частности, и в покере. Поэтому наслаждаемся игрой в компании себе подобных, а компьютерам оставим всю "грязную" работу.