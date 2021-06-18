Вероника Брил смогла отсудить у Майка Постла 27 тысяч долларов финансовой компенсации. Речь не о моральном ущербе, а о судебных расходах.

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Дело в том, что после того, как американская фемида оправдала Майка по делу о мошенничестве во время турнира, который транслировали онлайн, на него накатила лавина недовольства, ведь покерное сообщество не сомневается в вине Постла.

В конце концов американец решил отбиваться. Он подал огромный коллективный иск за клевету. Но Майк умудрился перессориться с адвокатами и остался без защиты.

В итоге Постл игнорировал судебные заседания, поэтому американское правосудие удовлетворило иск одной из главных жертв вероятного мошенника Вероники Брил. Она попросила возместить ей судебные издержки (расходы на адвокатов). Теперь Майкл Постл должен заплатить ей 27 тысяч долларов.