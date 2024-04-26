На старте EPT в Монте-Карло болели за наших ребят в турнире Mystery Bounty с бай-ином 10 200 евро. Впрочем Костя Гольский сошел с дистанции еще в первый день соревнований, а Влад Мартыненко, который был одним одним из чип-лидеров, вылетел на 48-е место вне призовой зоны.

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Где еще играют украинцы

Не беда, в рамках Европейского покерного тура есть турниры и с более скромными бай-инами, где украинцев существенно больше. Участие в FPS Main Event стоит 1 100 евро, поэтому этот ивент был обречен собрать килополяну, а призовой фонд преодолел отметку в 2 миллиона евро. Борьбу за крутые призовые продолжают шестеро наших спортсменов.

В течение второго дня баталий болеем за: Никиту Андрусяка (65 ББ), Сергея Тарнакина (63 ББ), Диану Калетину (35 ББ), Алексея Никитина (24 ББ), Алексея Лазарчука (22 ББ) и Юрия Олейника (10 ББ). Каждый из украинцев, как и еще 308 покеристов, гарантировали себе минимальные призовые – 1 630 евро. А вот чемпион FPS Main Event пополнит банкролл на 303 190 евро.