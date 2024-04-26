На старті EPT у Монте-Карло вболівали за наших хлопців в турнірі Mystery Bounty з бай-іном 10 200 євро. Утім Костя Гольський зійшов із дистанції ще у перший день змагань, а влад Мартиненко, який був одним із чип-лідерів, вилетів на 48-му місце поза призовою зоною.

До теми Український дует "запалив" у Голлівуді – вражаючий результат в престижному турнірі

Не біда, в рамках Європейського покерного туру є турніри і з більш скромними бай-інами, де українців суттєво більше. Участь у FPS Main Event коштує 1 100 євро, відтак цей івент був приреченим зібрати кілополяну, а призовий фонд здолав позначку у 2 мільйони євро. Боротьбу за круті призові продовжують шестеро наших спортсменів.

Впродовж другого дня баталій вболіваємо за: Микиту Андрусяка (65 ВБ), Сергія Тарнакіна (63 ВБ), Діану Калетіну (35 ВБ), Олексія Нікітіна (24 ВБ), Олексія Лазарчука (22 ВБ) та Юрія Олійника (10 ВБ). Кожен з українців, як і ще 308 покеристів, гарантували собі мінімальні призові – 1 630 євро. А от чемпіон FPS Main Event поповнить банкрол на 303 190 євро.