Павел Коленковский продолжил успешную серию выступлений в дорогих соревнованиях.

Напомним, недавно украинец стал чемпионом турнира High Roller Turbo, заработав 74 тысячи долларов.

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Теперь вот Павел попал в призы турнира хайроллеров. Вход в соревнования стоил 5,2 тысячи баксов. 77 входов гарантировали 385 тысяч "зеленых" в призовом фонде!

15,5 тысяч долларов выиграл Коленковский. Он выбыл из борьбы на седьмом месте, пересидев таких акул игры, как Айзек Хэкстон, Жоау Виера и Артур Мартиросян.

Чемпионом этого представительского соревнования стал известный венгр Андрас Немет. Он заработал 107 тысячи долларов.