Польский покерист Виктор Малиновский не удосужился создать громкий камбэк в хедз-ап дуэли с Федором Хольцом.

Напомним, немец уверенно выиграл три стартовых отрезка поединка, в сумме наколотив приличный гандикап – 160 тысяч долларов!

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К чести Виктора, в завершающей сессии он не расклеился, а наоборот бросился отыгрывать свои деньги. Не без доли везения, но Малиновский уверенно доминировал на протяжении всего вечера.

В конечном итоге, к полноценному камбэку он так и не приблизился, но все-таки смог забрать у соперника почти 70 тысяч долларов.

Поэтому в целом Хольц празднует уверенную победу – более 90 тысяч долларов.

Отметим, в конце марта покерных болельщиков ждет еще более мощный матч. Фил Хельмут и Даниэль Негреану сыграют живой поединок в Лас-Вегасе.