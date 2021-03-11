Виктор Малиновский проиграл третью сессию подряд на старте своей хедз-ап дуэли с Федором Хольцом.

Напомним, по регламенту матча, поляк должен садиться за игру после хотя бы нескольких бокалов вина.

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В первый игровой день Виктор явно перевыполнил норму. Выпив целую бутылку, он проиграл 35 тысяч долларов.

Во второй сессии он немного сбросил обороты, выпив всего пару бокалов. Возможно, именно поэтому поляк и проиграл меньше – 14 тысяч баксов.

Сколько вина в себя влил Виктор перед третьей сессией неизвестно, но она стала настоящим провалом. За четыре часа он проиграл аж 108 тысяч "зеленых". Поэтому перед заключительным днем поединка Хольц уверенно лидирует на 160 тысяч долларов!

Последняя четвертая сессия матча состоится в субботу, 13 марта.