Віктор Маліновський програв третю поспіль сесію на старті своєї хедз-ап дуелі з Федором Хольцом.

Нагадаємо, за регламентом матчу, поляк повинен братися до гри після бодай кількох келихів вина.

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У перший ігровий день Віктор явно перевиконав норму. Випивши цілу пляшку, він програв 35 тисяч доларів.

У другій сесії Маліновський трохи скинув оберти, випивши лише кілька бокалів. Можливо, саме тому поляк і програв менше — 14 тисяч баксів.

Скільки вина у себе влив Віктор перед третьою сесією невідомо, але вона стала справжнім провалом. За чотири години він програв аж 108 тисяч "зелених". Тож перед завершальним днем поєдинку Хольц впевнено лідирує на 160 тисяч доларів!

Остання четверта сесія матчу відбудеться в суботу, 13 березня.