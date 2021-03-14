Польський покерист Віктор Маліновський не спромігся створити гучний камбек у хедз-ап дуелі з Федором Хольцом.

Нагадаємо, німець впевнено виграв три стартові відрізки поєдинку, в сумі наколотивши пристойний гандикап — 160 тисяч доларів!

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До честі Віктора, у завершальній сесії він не розклеївся, а навпаки кинувся відігравати свої гроші. Не без долі фарту, та все ж Маліновський домінував упродовж всього вечора.

Врешті, до повноцінного камбеку він так і не наблизився, але таки зміг забрати у суперника майже 70 тисяч баксів.

Тож загалом Хольц святкує впевнену перемогу — понад 90 тисяч доларів.

Відзначимо, наприкінці березня на покерних вболівальників чекає ще потужніший матч. Філ Хельмут та Даніель Негреану зіграють живий поєдинок в Лас-Вегасі.