Український покерист за вечір виграв 15 тисяч баксів
Павло Колінковський продовжив успішну серію виступів у дорогих змаганнях.
Джерело:Cardmates
Нагадаємо, нещодавно українець став чемпіоном турніру High Roller Turbo, заробивши 74 тисячі доларів.
Читайте також: Маліновський виграв останню сесію, але все одно програв матч Хольцу
Тепер от Павло потрапив у призи турніру хайролерів. Вхід у змагання коштував 5,2 тисячі баксів. 77 входів гарантували 385 тисяч "зелених" у призовому фонді!
15,5 тисяч доларів виграв Колінковський. Він вибув з боротьби на сьомому місці, пересидівши таких акул гри, як Айзек Хекстон, Жоау Вієра та Артур Мартіросян.
Чемпіоном цього представницького змагання став відомий угорець Андрас Немет. Він заробив 107 тисячі доларів.
Поділитися новиною