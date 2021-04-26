Представитель Запорожья Камель Мохаммад оформил пятизначный занос в турнире по Омахе, подтвердив статус одного из лучших современных мастеров 4-карточной игры.

Турнир с бай-ином 5 200 долларов собрал 58 входов, благодаря чему призовой фонд удалось поднять до 290 тысяч. Когда в игре осталось трое, покеристы решили заключить сделку. В доигровке торжествовал наш покерист Камель Мохаммад, пополнивший банкролл на 71 631 доллар.

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Это далеко не самый большой выигрыш украинца в этом году. Месяц назад, Камель Мохаммад оформил одну из главных побед в карьере – 217 850 долларов. Солидные результаты запорожец демонстрирует и в офлайне. В 2016 году, скажем, Мохаммад попал в ITM в 4 турнирах Мировой серии покера.