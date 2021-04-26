Представник Запоріжжя Камель Мохаммад оформив п’ятизначний занос в турнірі з Омахи, підтвердивши статус одного із найкращих сучасних майстрів 4-карточної гри.

Турнір із бай-іном 5 200 доларів зібрав 58 входів, завдяки чому призовий фонд вдалось підняти до 290 тисяч. Коли у грі залишилось троє, покеристи вирішили укласти угоду. У дограванні тріумфував наш покерист Камель Мохаммад, який поповнив банкрол на 71 631 долар.

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Це далеко не найбільший виграш українця у цьому році. Місяць тому Камель Мохаммад оформив одну із головних перемог в кар’єрі – 217 850 доларів. Солідні результати запоріжець демонструє і в офлайні. У 2016 році, скажімо, Мохаммад потрапив в ITM у 4 турнірах Світової серії покеру.