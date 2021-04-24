Один из самых успешных турнирных онлайн-игроков современности Артур Мартиросян вновь стал триумфатором масштабных соревнований.

Мартиросян финишировал первым в турнире хайроллеров серии Spring Festival с бай-ином 10 300 долларов. Соревнования собрали 157 входов. Наконец, 9 счастливчиков оказались за финальным столом и приятно, что среди них нашлось место украинцу.

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Правда, Андрей Держипольский ненадолго задержался на финалке. Он покинул ее на девятом месте, проиграв раздачу будущему чемпиону Мартиросяну. Андрей получил 39 тысяч долларов призовых.

Артур же после этого уверенно закрепился на верхушке чип-каунта и одного за другим выбил еще нескольких оппонентов. В конце концов, его соперником в хедз-апе стал Кристиан Рудольф. Решающая дуэль выдалась непростой – преимущество переходило из рук в руки, пока фортуна не улыбнулась Мартиросяну. Он поймал трипс восьмерок на флопе против карманных тузов Рудольфа. Первое место принесло Артуру 326 тысяч долларов, при этом аж 212 тысяч – это призы за баунти.

К таким призовым Артуру Мартиросяну не привыкать. Только в онлайн-турнирах он уже давно выиграл более 10 миллионов долларов, поэтому справедливо занимает свое место в современной покерной элите.