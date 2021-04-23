Медийная покерная платформа PokerGO расширяет горизонты своей деятельности. Интернет-ресурс, который занимается освещением покерных событий, берется за создание собственного покерного тура, который охватит всю планету.

В амбициозных планах медиа-ресурса – организация 150 турниров в течение года. Старт PokerGO Tour запланирован уже на начало июня этого года в рамках открытого чемпионата США в Лас-Вегасе. Кроме популяризации игры и продвижения собственной платформы, представители PokerGO преследуют еще одну цель – хотят создать собственный рейтинг для определения лучших игроков года.

Читайте также: Кинопродюсер развел покериста на миллион долларов

Очки в лидерборде будут начислять участникам турниров, которые пройдут под эгидой медиа-ресурса. Количество зачетных баллов будет зависеть не только от итогового места, но и от бай-ина и призовых. Лучший игрок года получит неплохое денежное вознаграждение – 100 000 долларов.