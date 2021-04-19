Марихуановый магнат, король вечеринок и Instagram, а с недавних пор и покерный амбассадор. Одиозный персонаж из покерной тусовки Дэн Билзерян успел попробовать себя и в роли киноактера. Правда, о том опыте американец вспоминает без особого энтузиазма.

Перед съемками фильма "Уцелевший" с Марком Уолбергом в главной роли, Дэн Билзерян и себе захотел актерской славы. Продюсер ленты Рэндал Эммет оценил "актерское мастерство" покериста в миллион долларов. За кругленькую сумму Билзеряну пообещали 8 минут в кадре и 80 слов текста.

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Впрочем, то ли Дэн отыграл настолько бездарно, то ли монтажеры не вписались в хронометраж, – в окончательной версии ленты дебютанта практически не видно. Билзерян несколько раз промелькнул на общих планах "Уцелевшего" и не произнес за весь фильм ни слова. Оценить игру Дэна можно на 22-й секунде видео. Вот он – и левом нижнем углу.

Кадры из фильма "Уцелевший": смотрите видео

Возмущенный "актер", конечно, подал в суд на компанию продюсера, но до разборок дело не дошло – стороны пришли к компромиссу. Знал бы тогда Билзерян, каких оборотов впоследствии наберет Instagram, не вкладывал бы денег в сомнительный пиар. Сегодня на своей странице американец аккумулировал уже почти 33 миллиона подписчиков.