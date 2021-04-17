Леон Цукерник, который владеет одним из крупнейших покерных заведений Европы King’s Casino, требует от социальной сети Facebook солидной компенсации за незаконное использование его бренда. Мошенники, заручившись поддержкой платформы, рекламируют онлайн-казино King's Casino.

Дело в том, что заведение Леона Цукерника работает только офлайн, а во время очередной волны пандемии King’s Casino вообще находится на карантине. Следовательно, отношения к вышеупомянутому онлайн-ресурсу чешский бизнесмен не имеет. Представители Леона Цукерника неоднократно требовали от Facebook удалить незаконную рекламу, впрочем, безрезультатно.

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Незаконная реклама King's Casino / Facebook

Напрашивается вполне логичный вывод, что соцсеть помогает мошенникам и зарабатывает на размещении рекламы. Адвокаты Цукерника оценили репутационный ущерб в 23 миллиона долларов. В то же время, бизнесмена возмущает тот факт, что 2 года назад для размещения рекламы в Facebook от него требовали уйму документов. Зато, мошенники, забавляясь привлекают игроков на свой ресурс, пользуясь его брендом.