Владелец казино хочет отсудить у сети Facebook 23 миллиона долларов
Леон Цукерник, который владеет одним из крупнейших покерных заведений Европы King’s Casino, требует от социальной сети Facebook солидной компенсации за незаконное использование его бренда. Мошенники, заручившись поддержкой платформы, рекламируют онлайн-казино King's Casino.
Источник:Pokeroff
Дело в том, что заведение Леона Цукерника работает только офлайн, а во время очередной волны пандемии King’s Casino вообще находится на карантине. Следовательно, отношения к вышеупомянутому онлайн-ресурсу чешский бизнесмен не имеет. Представители Леона Цукерника неоднократно требовали от Facebook удалить незаконную рекламу, впрочем, безрезультатно.
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Незаконная реклама King's Casino / Facebook
Напрашивается вполне логичный вывод, что соцсеть помогает мошенникам и зарабатывает на размещении рекламы. Адвокаты Цукерника оценили репутационный ущерб в 23 миллиона долларов. В то же время, бизнесмена возмущает тот факт, что 2 года назад для размещения рекламы в Facebook от него требовали уйму документов. Зато, мошенники, забавляясь привлекают игроков на свой ресурс, пользуясь его брендом.
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