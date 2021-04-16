Исайя Шейнберг, который в начале нулевых запустил в будущем огромную индустрию онлайн-покера, впервые за много лет пообщался с журналистами. Ровно 10 лет назад литовец оказался в эпицентре громкого скандала, став главным подозреваемым по делу "Черной пятницы".

15 апреля 2011 года ФБР арестовало счета 4 ведущих онлайн-румов в США, инкриминируя их топ-менеджерам массовые финансовые махинации. Те, путем взяток и через подставных лиц, обходили закон UIGEA, который запрещает осуществлять денежные переводы в пользу компаний, которые занимаются азартными играми в интернете. Под самый большой удар попал Исайя Шейнберг, как основатель главного топ-игрока на рынке онлайн-покера.

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Я сказал – самое главное выплатить все деньги клиентам. Ресурсы у нас были, но юристы намекали, что я потерял разум, ведь это займет больше года. Но в итоге, мы справились менее чем за неделю.



Исай Шейнберг с сыном Марком / Poker Central

Компания Шейнберга стала единственной из 4 фигурантов дела, которая сохранила свою репутацию перед клиентами. Спецслужбы США такой поступок, впрочем, не оценили – Шейнберг более 8 лет скрывался от правосудия, как утверждали его хейтеры. Миллиардер, однако, уверяет, что это циничная ложь. Ведь в течение этого времени спокойно путешествовал по миру и даже побывал в странах, которые практикуют экстрадицию преступников.

Меня очень огорчало, когда люди называли меня беглецом. Я никогда не был гражданином или резидентом США и не посещал страну с 1999 года. Я не убегал оттуда и ни от кого не прятался.

В июне 2019 года Исаю Шейнберга задержали правоохранители Швейцарии, прокуратура США требовала его экстрадиции и литовец таки предстал перед судом. В конце концов, по делу "черной пятницы" миллиардер отделался смешным штрафом без лишения свободы. Исайя Шейнберг, продавший свою компанию почти за 5 миллиардов долларов, "обеднел" аж на целых 30 000 баксов.

Исай Шейнберг / pocketfives.com

Поставив точку в покерной эпопее, Исайя Шейнберг продолжил инвестировать в интеллектуальные игры но уже в шахматы. Богач является крупнейшим инвестором проекта Chess.com, в конце концов, и сам активно играет в шахматы, так сказать, продолжает семейное дело. В 30-ых годах прошлого века отец Исаи Шейнберга защищал честь Литвы на Шахматной олимпиаде.

Мы инвестировали и присоединились к команде Chess.com, потому что там работают замечательные люди. Они ведут бизнес честно и хорошо относятся к клиентам. Шахматы делают меня счастливым.