Ісая Шейнберг, який на початку нульових запустив сьогодні величезну індустрію онлайн-покеру, уперше за багато років поспілкувався із журналістами. Рівно 10 років тому литовець опинився у епіцентрі гучного скандалу, ставши головним підозрюваним у справі "Чорної п’ятниці".

15 квітня 2011 року ФБР заарештувало рахунки 4 провідних онлайн-румів у США, інкримінуючи їх топ-менеджерам масові фінансові махінації. Ті, шляхом хабарів і через підставних осіб, обходили закон UIGEA, який забороняє здійснювати грошові перекази на користь компаній, які займаються азартними іграми в інтернеті. Під найбільший удар потрапив Ісая Шейнберг, як засновник головного гравця на ринку онлайн-покеру.

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Я сказав – найголовніше виплатити усі гроші гравцям. Ресурси у нас були, але юристи натякали, що я втратив глузд, адже це займе більше року. Але у підсумку, ми впорались менш як за тиждень.



Ісая Шейнберг із сином Марком / Poker Central

Компанія Шейнберга стала єдиною, яка з 4 фігурантів справи зберегла свою репутацію перед клієнтами. Спецслужби США такий вчинок, утім, не оцінили – Шейнберг більше 8 років переховувався від правосуддя, як стверджували його хейтери. Мільярдер, однак, запевняє, що це цинічна брехня. Адже впродовж цього часу спокійно подорожував світом і навіть побував у країнах, які підписані на екстрадицію злочинців.

Мене дуже засмучувало, коли люди називали мене втікачем. Я ніколи не був громадянином, чи резидентом США і не відвідував країну з 1999 року. Я не втікав звідти і ні від кого не ховався.

В черві 2019 року Ісаю Шейнберга затримали правоохоронці Швейцарії, прокуратура США вимагала його екстрадиції і литовець таки постав перед судом. Зрештою, у справі "Чорної п’ятниці" мільярдер відбувся смішним штрафом без позбавлення волі. Ісая Шейнберг, який продав свою компанію майже за 5 мільярдів доларів, "збіднів" аж на цілих 30 000 баксів.



Ісая Шейнберг / pocketfives.com

Поставивши крапку у покерній епопеї, Ісая Шейнберг продовжив інвестувати у інтелектуальну гру, але вже у шахи. Багатій є найбільшим інвестором проекту Chess.com. Зрештою, і сам активно грає в шахи, так би мовити, продовжує родинну справу. В 30-их роках минулого століття батько Ісаї Шейнберга захищав честь Литви на Шаховій олімпіаді.

Ми інвестували і приєднались до команди Chess.com, бо там працюють чудові люди. Вони ведуть бізнес чесно і добре ставляться до клієнтів. Шахи роблять мене щасливим.