Уже минуло 10 років, а покерна спільнота продовжує оговтуватись від "Чорної п’ятниці". 15 квітня 2011 року 4 найбільші покерні руми припинили свою діяльність на території США через причетність до фінансових махінацій. Дісталось і покеристам, які втратили сотні мільйонів доларів.

Ветеран покерного цеху Майк Матусов той час згадує із великим розчаруванням. Американець, який був амбасадором покерної платформи Full Tilt, втратив 400 тисяч доларів, які "заморозили" на його аккаунті. Ще 1,1 мільйона гонорару Матусов недорахувався як учасник телешоу "Late Night Poker", яке знімали під егідою сумнозвісного покерного руму. "Чорна п’ятниця", утім, навчила Матусова цінувати гроші – американець відтоді береже кожен цент.

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Чимало нервових клітин спалив у ті дні і Блейр Хінкл. Американець заніс у турнірі 1,1 мільйона доларів, а через 2 місяці чималий банкрол став для нього недоступним. На щастя, уже через рік Хінкл зумів отримати свої законні кошти, відтоді великих сум на покерних аккаунтах не тримає.

Наслідки "Чорної п’ятниці" покеристи відчувають до сьогодні. Окрім матеріальних втрат, регуляри були змушені змінити прописку, перебравшись до країн, де інтелектуальна гра не заборонена у мережі Інтернет. Через 10 років онлайн-покер повернувся лише у 4 штати США, а для глобального камбеку знадобиться ще чимало часу.