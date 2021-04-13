Найбільш успішні покеристи в історії – люди не лише заможні, але й дивні. П’ятий у списку All time money list Ден Сміт, скажімо, не пошкодував шестизначної суми на купівлю аватарки у соцмережі.

Американець, який за кар’єру лише в живих турнірах підняв понад 37 мільйонів доларів призових, витратив понад 125 000 на картинку користувача для власної сторінки у твітері. Для когось обличчя ковбоя із сигарою – не більше, аніж згадка про 8-бітні ігри. Для естетів на зразок Дена Сміта – ексклюзивна візитівка.

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Твіттер Дена Сміта / Скриншот

Такі малюнки, чи то пак криптопанки, продає платформа Ethereum, а кожна ілюстрація є абсолютно унікальною і може належати лише одній людині. Найдешевший варіант своєрідного комп’ютерного мистецтва коштує понад 45 тисяч доларів, найдорожчі – по кишені лише одиницям людей на планеті.