Існує чимало способів відібратись в дорогі покерні івенти, мова, насамперед, про сателіти. А як вам варіант – отримати квиток в турнір, завдяки фото домашнього улюбленця.

Незвичний розіграш квитків у турнір за 455 доларів на своїй сторінці у Twitter організував чемпіон світу з покеру 2003 року Кріс Манімейкер. Американець обрав 4 найдостойніші світлини із найбільш чутливими коментарями. Розіграш якраз припав на День домашніх тварин у США, який святкують 11 квітня.

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Кріс Манімейкер / Фото Poker Central

Рефері, а за сумісництвом організатор, забезпечив об’єктивне оцінювання. У Кріса Манімейкера також є собака, яку він просто обожнює. А от любов до своїх чотириногих чотирьох переможців розіграшу дасть їм можливість поборотись за 118 тисяч доларів.