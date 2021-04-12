Существует немало способов отбора в дорогие покерные ивенты, речь идет прежде всего о сателлитах. А как вам вариант – получить билет в турнир, благодаря фото домашнего любимца.

Необычный розыгрыш билетов в турнир за 455 долларов на своей странице в Twitter организовал чемпион мира по покеру 2003 года Крис Манимейкер. Американец выбрал 4 достойные фотографии с наиболее чувствительными комментариями. Розыгрыш как раз пришелся на День домашних животных в США, который отмечается 11 апреля.

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Крис Манимейкер / Фото Poker Central

Рефери, а по совместительству организатор, обеспечил объективное оценивание. У Криса Манимейкера также есть собака, которую он просто обожает. А вот любовь четырех победителей розыгрыша к своим четвероногим даст им возможность побороться за 118 тысяч долларов.