Самые успешные покеристы в истории – люди не только состоятельные, но и странные. Пятый в списке All time money list Дэн Смит, скажем, не пожалел шестизначную сумму на покупку...аватарки в соцсети.

Американец, который за карьеру только в живых турнирах поднял более 37 миллионов долларов призовых, потратил более 125 000 на картинку пользователя для своей страницы в твиттере. Для кого-то лицо ковбоя с сигарой – не более, чем упоминание о 8-битных играх. Для эстетов вроде Дэна Смита – эксклюзивная визитка.

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Твиттер Дэна Смита / Скриншот

Такие рисунки, то бишь криптопанки, продает платформа Ethereum, а каждая иллюстрация абсолютно уникальная и может принадлежать только одному человеку. Самый дешевый представитель своеобразного компьютерного искусства стоит более 45 тысяч долларов, самые дорогие – по карману лишь единицам людей на планете.