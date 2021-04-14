Уже прошло 10 лет, а покерное сообщество все не может оправиться от последствий "Черной пятницы". 15 апреля 2011 года, крупнейшие покерные румы прекратили свою деятельность на территории США из-за причастности к финансовым махинациям. Досталось и покеристам, потерявшим сотни миллионов долларов.

Ветеран покерного цеха Майк Матусов вспоминает то время с большим разочарованием. Американец, который был амбассадором покерной платформы Full Tilt, потерял 400 тысяч долларов, которые "заморозили" на его аккаунте. Еще 1,1 миллиона гонорара Матусов недосчитался как участник телешоу "Late Night Poker", которое снимали под эгидой печально известного покерного рума. "Черная пятница", впрочем, научила Матусова ценить деньги – американец с тех пор бережет каждый цент.

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Немало нервных клеток сжег в те дни и Блейр Хинкл. Американец занес в турнире 1,1 миллиона долларов, а через 2 месяца немалый банкролл стал для него недоступным. К счастью, уже через год Хинкл сумел получить свои законные средства, с тех пор больших сумм на покерных аккаунтах не держит.

Последствия "Черной пятницы" покеристы ощущают до сих пор. Кроме материальных потерь, регуляры были вынуждены сменить прописку, перебравшись в страны, где интеллектуальная игра не запрещена в сети Интернет. Через 10 лет онлайн-покер вернулся лишь в 4 штата США, а для глобального камбэка понадобится еще немало времени.