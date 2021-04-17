Леон Цукерник, який володіє одним із найбільших покерних закладів Європи King’s Casino, вимагає у соціальної мережі Facebook солідної компенсації, через незаконне використання його бренду. Шахраї, заручившись підтримкою платформи, рекламують онлайн-казино King’s Casino.

Річ у тім, що заклад Леона Цукерника працює лише офлайн, а під час чергової хвилі пандемії King’s Casino узагалі перебуває на карантині. Відтак, стосунку до вищезгаданого онлайн-ресурсу чеський бізнесмен немає. Представники Леона Цукерника неодноразово вимагали від Facebook видалити незаконну рекламу, утім безрезультатно.

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Незаконна реклама King’s Casino / Facebook

Напрошується цілком логічний висновок, що соцмережа допомагає шахраям і заробляє на розміщенні реклами. Адвокати Цукерника оцінили репутаційні збитки у 23 мільйони доларів. Водночас, бізнесмена обурює той факт, що 2 роки тому для розміщення реклами у Facebook від нього вимагали силу-силенну документів. Натомість, шахраї завиграшки залучають гравців на свій ресурс, користуючись його брендом.