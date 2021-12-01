Европейская версия Мировой серии покера пока что удачно складывается для украинских игроков. Вслед за успехами Михаила Сезоненко, отличный результат показал еще один наш соотечественник. Андрей Любовецкий уже оформил топ-8 самого дорогого события WSOP Europe по Холдему с бай-ином 25 000 евро.

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Правда, украинец начнет финальный стол с самым коротким стеком – 12 ББ. Лидирует в этом событии один из самых успешных регуляров чешского King's Casino Мартин Кабрхел, который имеет неплохие шансы выиграть свой третий браслет WSOP в карьере.

Хайроллерский турнир в Розвадове собрал 72 входа. Победитель получит 518 000 евро, минимальная выплата за финальным столом 57 000 евро.

Андрей Любовецкий играет в покер уже более 10 лет. В составе сборной Украины он дважды становился чемпионом мира по матч-покеру. В то же время, "Andre_Hansen" прекрасно зарекомендовал себя в онлайне, когда в 2018 году занял 2 место в турнире WCOOP, а чуть позже выиграл событие SCOOP.