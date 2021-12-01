Предыдущие рекорды принадлежали Арли Шабану, который в 2018 году потратил на 1000 часов стрима 125 дней, а позже Лукасу Робинсону. "RobinPoker" справился с челленджом за 100 дней. Для того чтобы установить новое достижение, Александр "FatSushiPoker" планировал завершить марафон в течение 95 дней.

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26-летнему литовцу удалось справиться с задачей даже раньше. Сначала в течение 78 дней он стримил по 7-11 часов в день, затем 6 дней проводил в эфире по 17 часов, а в последнюю неделю непрерывно играл за столами по 16 часов. Таким образом, ему удалось закончить марафон на 90-й день стрима.

Александр во время стрима / Фото твиттер "FatSushiPoker"

Количество подписчиков Александра "FatSushiPoker" на твиче выросло более чем в два раза. Комьюнити активно поддерживало будущего рекордсмена. Болели за Александра так же и Арли Шабан и Лукас Робинсон.

Установление рекорда на 90-й день стрима Александр отметил в прямом эфире вместе со своей девушкой Годой. Она вручила ему праздничные шарики с цифрой 90 и приготовила оригинальный торт.