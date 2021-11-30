Турнир NLH Bounty Hunter собрал поле из 604 входов, благодаря чему гарантию в 200 000 долларов удалось перебить почти вдвое.

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Михаил Сезоненко пробился за финальный стол, но не смог развить свой короткий стек. В последней раздаче украинец выставился только с двумя большими блайндами с A-2 сьютовыми против карманных шестерок соперника. Пара Сержио Коврига устояла, и именно этот румынский спортсмен впоследствии поднял трофей и выиграл 79 282 евро.



Чемпион турнира Сержио Коврига / фото PokerNews

Призы Михаила Сезоненко оказались куда скромнее. За седьмое место украинец получил 9 969 евро. Интересно, что это уже второй четырехзначный приз для Сезоненко на серии в Розвадове. Накануне днепрянин выиграл 4 673 евро в ивенте за 550 евро.

Именно в этом покерном клубе в Розвадове Сезонеко оформил и свой бест кэш в офлайн-карьере. В прошлом году Михаил торжествовал в турнире WSOP International Circuit и заработал чуть больше 80 тысяч евро. Есть в послужном списке украинского покериста и хорошие ITM в домашних турнирах. В частности, в 2019 году Сезоненко взял бронзу на харьковском этапе Чемпионата Украины и выиграл 6 тысяч долларов.