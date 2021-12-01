Європейська версія Світової серії покеру поки що вдало складається для українських гравців. Після успішних турнірів за участі Михайла Сезоненка відмінний результат показав ще один наш земляк. Андрій Любовецький оформив топ-8 найдорожчої події WSOP Europe з Холдему, де бай-ін складає 25 000 євро.

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Щоправда, українець розпочне фінальний стіл із найкоротшим стеком – 12 ББ. Лідирує у турнірі один із найуспішніших регулярів чеського King's Casino Мартін Кабрхел, який може виграти свій третій браслет WSOP у кар'єрі.

Хайролерський турнір у Розвадові зібрав 72 входи. Переможець отримає 518 000 євро, мінімальна виплата за фінальним столом 57 000 євро.

Андрій Любовецький грає у покер уже понад 10 років. У складі збірної України він двічі ставав чемпіоном світу з матч-покеру. Водночас "Andre_Hansen" чудово зарекомендував себе в онлайні, коли у 2018 році посів 2 місце у турнірі WCOOP, а трохи пізніше виграв подію SCOOP.