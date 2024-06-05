На старте нынешней Мировой серии зажигают и ветераны игры. Так, Скоту Сиверу всего 39 лет, но за овальными столами он уже провел более 17 сезонов.

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Турнир Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship с бай-ином 10 000 долларов, как признается чемпион, оказался одним из самых сложных марафонов в его карьере.

Это было очень изнурительно. Не удивлюсь, что это один из самых длительных турниров на WSOP, если не берем во внимание Main Event. И сейчас я с большим наслаждением почиваю на лаврах,

– рассказал Сивер в комментарии.

Турнир по четырехкарточной игре собрал 197 маститых специалистов в этой разновидности игры. Скажем, в топ-6 попали сразу четверо владельцев золотых браслетов, а на подиум – исключительно бывшие победители WSOP. До хедз-апа дело дошло аж через 4 часа баталий, пока Кельвин Андерсон не пошел отдыхать.

А вот в битве один на один Скот Сивер за полчаса разобрался с Джонатаном Коэном, реализовав серьезное преимущество по размеру стека – 4:1. Раннер-ап получил 284 495 долларов призовых. Вознаграждение для чемпиона – 426 744 баксов.



Скотт Сивер со своим 5-м браслетом WSOP / Фото hochgepokert.com

В коллекции Скотта Сивера теперь есть победы на WSOP с Безлимитного, Лимитного Холдема, Раза и Омахи. Завоевав пятый браслет, Скотт Сивер присоединился к когорте из тридцати шести покеристов, кому покорялось это достижение за всю историю покера.

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