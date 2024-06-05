На старті цьогорічної Світової серії запалюють і ветерани гри. Так, Скоту Сіверу лише 39 років, але за овальними столами він уже провів понад 17 сезонів.

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Турнір Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship з бай-іном 10 000 доларів, як зізнається чемпіон, виявився одним із найбільш складних марафонів у його кар’єрі.

Це було дуже виснажливо. Не здивуюсь, що це один із найбільш тривалих турнірів на WSOP, якщо не беремо до уваги Main Event. І зараз я з великою насолодою спочиваю на лаврах,

– розповів Сівер у коментарі.

Турнірі із чотири-карточної гри зібрав 197 маститих фахівців із цього різновиду гри. Скажімо, до топ-6 потрапили одразу четверо власників золотих браслетів, а на подіум потрапили виключно колишні переможці WSOP. До хедз-апу справа дійшла аж через 4 години баталій, доки Кельвін Андерсон не пішов відпочивати.

А от у битві сам на сам Скот Сівер за пів години розібрався із Джонатаном Коеном, реалізувавши серйозну перевагу за розміром стеку – 4:1. Раннер-ап отримав 284 495 доларів призових. Винагорода для чемпіона – 426 744 баксів.



Скот Сівер зі своїм 5-им браслетом WSOP / Фото hochgepokert.com

Відтак у колекції Скота Сівера тепер є перемоги на WSOP із Безлімітного, Лімітного Холдему, Разу та Омахи. Завоювавши п’ятий браслет, Скот Сівер доєднався до когорти із тридцяти шести покеристів, кому підкорювалось це досягнення за всю історію покеру.

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