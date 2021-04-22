Аргентинец Дамиан Салас активно развивает банкролл, который получил благодаря победе в Главном событии WSOP 2020. В свою копилку действующий чемпион мира добавил 263 тысячи долларов – рекордные призовые, которые выиграл в одном онлайн-турнире.

Феерическое выступление на WSOP принесло Дамиану Саласу более 2,5 миллиона долларов. Аргентинец, следовательно, мог позволить себе участие в турнире хайроллеров в рамках весеннего чемпионата мира по онлайн-покеру. Покерные богачи скинулись по 10 300 долларов и сформировали поле из 120 входов.

Читайте также: Лучший покерист Беларуси заработал 1,1 миллиона долларов за вечер

Лишь 15 наиболее успешных игроков попали в призовую зону, гарантировав себе по меньшей мере 22 тысячи долларов призовых. На дистанции, в частности, остался известный белорусский регуляр Виктор Малиновский, который уже успел отличиться в рамках нынешнего SCOOP. Со вторым титулом, впрочем, не сложилось. "limitless" финишировал четвертым и выиграл чуть более 122 тысяч долларов.



Виктор Малиновский / pokernews

263 023 доллара получил чемпион Дамиан Салас, которому титул принесли карманные короли. В решающей раздаче хедз-апа аргентинец поймал сет королей на терне. Его оппонент – Кристиан Рудольф выставился с флеш-дро, но не получил усиления. Выплата для вице-чемпиона составила – 203 788 долларов.