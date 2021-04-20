Никита Бодяковский стал чемпионом турнира хайроллеров Sunday Five Million. Белорус выиграл более миллиона долларов!

Бай-ин в соревнования стоил 25,5 тысяч "зеленых". 208 входов гарантировали огромный призовой фонд – 5,2 миллиона долларов.

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За финальный стол Никита усаживался со вторым стеком, но в решающий день борьбы Бодяковский буквально снес с собственного пути всех оппонентов.

Белорус играл настолько уверенно, что финальный хедз-ап стал простой формальностью. Никита добыл чемпионское звание и заработал 1,1 миллиона долларов, продолжив свою успешную серию.

Раннер-апом стал не слишком известный португалец Майкл Даттани. Он заработал 830 тысяч долларов. Третье место занял американец Мэтью Хайман – 621 тысяча "зеленых" призовых. Интересно, что опытный британец Майкл Жанг первым оставил финальный стол. За итоговое 9 место он получил 110 500 долларов призовых.