Звездный белорусский покерист Никита Бодяковский продолжил успешную серию выступлений. Он в очередной раз доказал статус одного из самых лучших хайроллеров современности.

Напомним, недавно белорус стал раннер-апом представительского соревнования с бай-ином 25 тысяч долларов. Тогда Никита заработал 352 тысячи "зеленых".

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Теперь вот Бодяковский стал чемпионом турнира за 2,1 тысячи долларов. 172 входа гарантировали неплохой призовой фонд – почти 350 тысяч долларов!

Наибольшую часть этого пирога откусил именно лучший покерист Беларуси. За первое место он получил 69,3 тысячи "зеленых".