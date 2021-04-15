Звездный белорусский покерист Никита Бодяковский стал раннер-апом престижного турнира SCOOP High Roller. Он продемонстрировал невероятную "живучесть" на решающем этапе соревнования.

Вход в турнир стоил аж 25 тысяч долларов! Неудивительно, что до эндшпиля здесь досидели только признанные мастера игры. За финальный стол усаживались настоящие акулы покера. Эксперты даже окрестили эту зарубу "финалкой смерти".

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Первым с дистанции сошел наименее опытный участник финн Сэм Вусден. Он получил 54 тысячи долларов призовых. Далее один за другим вылетели звезды онлайна Никлас Астедт (62 тысячи долларов), Конор Бересфорд (83 тысячи долларов), Виктор Малиновский (111 тысяч долларов) и Бенджамин Ролле (148 тысяч долларов призовых).

Немного неожиданно лишь четвертым в итоге стал Майкл Аддамо. Австралиец садился за финальный стол в роли явного чип-лидера, но по ходу дистанции растерял свое преимущество. Наконец, проиграв драматическую раздачу Жоао Виере, Майкл выбыл. Аддамо заработал 197,5 тысячи "зеленых".

Третье место занял австриец Кристиан Рудольф. Он очень уверенно и взвешенно сыграл весь турнир. Вознаграждение – 263 600 долларов призовых.

В решающий хедз-ап Жоао Виера входил с огромным преимуществом над Никитой Бодяковским. Все решилось в первой же раздаче: карманные десятки лучшего покериста Португалии устояли перед карманными пятерками лучшего покериста Беларуси. В итоге Бодяковский заработал 352 тысячи долларов, а Виера – 470 тысяч долларов!