Зірковий білоруський покерист Микита Бодяковський став раннер-апом престижного турніру SCOOP High Roller. Він продемонстрував неймовірну "живучість" на вирішальному етапі змагання.

Вхід у турнір коштував аж 25 тисяч баксів! Не дивно, що до ендшпілю тут досиділи лише визнані майстри гри. За фінальний стіл вмощувалися справжні акули покеру. Експерти навіть охрестили цю зарубу "фіналкою смерті".

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Першим з дистанції зійшов найменш досвідчений учасник фін Сем Вусден. Він отримав 54 тисячі доларів призових. Далі один за одним вилетіли зірки онлайну Ніклас Астедт (62 тисячі доларів), Конор Бересфорд (83 тисячі доларів), Віктор Маліновський (111 тисяч доларів) та Бенджамін Ролле (148 тисяч доларів призових).

Трохи несподівано лише четвертим у підсумку став Майкл Адамо. Австралієць за фінальний стіл сідав у ролі явного чіп-лідера, але по ходу дистанції розгубив свою перевагу. Врешті, програвши драматичну роздачу Жоао Вієрі, Майкл вибув. Адамо заробив 197,5 тисячі "зелених".

Третє місце посів австрієць Крістіан Рудольф. Він дуже впевнено та виважено відіграв увесь турнір. Винагорода — 263,6 тисяч доларів призових.

У вирішальний хедз-ап Жоао Вієра входив із величезною перевагою над Микитою Бодяковським. Все вирішилося у першій же ж роздачі: кишенькові десятки найкращого покериста Португалії встояли перед кишеньковими п’ятірками найкращого покериста Білорусі. В підсумку Бодяковський заробив 352 тисячі баксів, а Вієра — 470 тисяч доларів!