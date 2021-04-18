Зірковий білоруський покерист Микита Бодяковський продовжив успішну серію виступів. Він вкотре довів статус одного з найстабільніших хайролерів сучасності.

Нагадаємо, нещодавно білорус став раннер-апом представницького змагання з бай-іном 25 тисяч доларів. Тоді Микита заробив 352 тисячі "зелених".

Читайте також: Мартіросян вибрався з "творчої ями" і знову почав заробляти

Тепер от Бодяковський став чемпіоном турніру за 2,1 тисячі баксів. 172 входи гарантували непоганий призовий фонд — майже 350 тисяч доларів!

Найбільшу частину цього пирога відкусив саме найкращий покерист Білорусі. За перше місце він отримав 69,3 тисячі "зелених".