Зірковий онлайн-покерист Артур Мартіросян повернувся на шлях перемог. Росіянин виграв турнір хайролерів.

Визнаний гігант гри Артур "marathur1" Мартіросян переживав далеко не найкращі часи в кар’єрі. Він навіть писав про це на власній сторінці у соціальній мережі.

Читайте також: Білорус вижив у "фіналці смерті" і заробив 352 тисячі доларів

Тоді Артур зізнавався, що мав чи не найгірший момент за весь час, що професійно займається покером. За день Мартіросян програв чверть мільйона доларів:

Гадаю це найгірший день в моїй кар’єрі: жодного шансу. Мінус 240 тисяч баксів. Буває, впораємося.

Після цього росіянин додав ще й програш 126 тисяч "зелених". Але, схоже, Артур не збрехав. Він дійсно знайшов у собі сили вилізти зі здавалося безнадійного даунстріку.

Мартіросян за вечір виграв один турнір хайролерів та посів п’яте місце в іншому, в сумі плюсанувши близько 150 тисяч доларів! Схоже, він змінив чорну смугу на білу і зайвий раз довів, що сила характеру — обов’язкова риса для кожного елітного покериста.